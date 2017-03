Landratswahl im Main-Kinzig-Kreis

Main-Kinzig-Kreis - Am heutigen Sonntag werden die Ergebnisse der Landratswahl im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen präsentiert. Das Haus an der Barbarossastraße 24 steht interessierten Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Uhr offen, um die Resultate aus erster Hand zu erfahren.

Zudem finden sich die Informationen am Abend auch aktuell unter www.mkk.de. Die Daten aus den einzelnen Städten und Gemeinden sowie ein jeweils aktualisiertes Zwischenergebnis werden im großen Sitzungssaal auf Leinwänden abgebildet. Voraussichtlich gegen 20 Uhr soll ein erster Trend sichtbar werden, bis 22 Uhr könnte das vorläufige Endergebnis vorliegen.

Rund 310.000 stimmberechtigte Bürger sind heute im Main-Kinzig-Kreis zur Landratswahl aufgerufen. Sechs Kandidaten bewerben sich in Hessens bevölkerungsreichstem Landkreis um die Nachfolge von Erich Pipa (SPD), der sich nach zwei Amtsperioden nicht wieder zur Wahl stellt.

Für die SPD tritt Gelnhausens Bürgermeister Thorsten Stolz (37) an. Die CDU nominierte die Kreistagsabgeordnete Srita Heide (48) aus Hanau. Zur Wahl stehen weiter Reiner Bousonville (55) für die Grünen, FDP-Kandidat Alexander Noll (56), Walter Wissenbach (59) von der AfD und der parteilose Bewerber Gerhard Stehlik (73). Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Landrat Pipa wollte aus persönlichen Gründen nicht wieder für das Amt des Verwaltungschefs kandidieren. Eine große Rolle für den Verzicht spielten wiederholte anonyme Drohungen wegen seiner freundlichen Haltung gegenüber Flüchtlingen. Im Kreistag gibt es keine feste Koalitionen. Die meisten Stimmen haben SPD (30), CDU (24) und die AfD (13). Im Main-Kinzig-Kreis leben rund 413.000 Einwohner. (did/dpa)

Nebeneinkünfte der Politiker: Top 10 in Hessen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa