Erheblicher Schaden: Gesprengter Geldautomat in Stadtallendorf

Blaulicht

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Stefanie Lipfert schließen

Weitere schließen

Die Marburger Kriminalpolizei ist aktuell auf der Suche nach Hinweisen zu unbekannten Tätern, die am Mittwoch Morgen (19. Juli) einen Geldautomat in Stadtallendorf-Schweinskopf sprengten.

Stadtallendorf - Nach Angaben der Polizei sprengten bisher unbekannte Täter am Mittwoch (19. Juli), gegen 3.20 Uhr einen Geldautomaten einer Bank in der In der Straße „Im Froschwasser“ in Stadtallendorf-Schweinskopf (Kreis Marburg-Biedenkopf).

Zu dem benutzten Sprengmittel konnte die Polizei bisher noch keine Angaben machen. Bei der Sprengung entstand ein erheblicher Schaden an dem Bankautomaten. Auch die Feuerwehr musste anrücken, da Teile des Automaten in Brand gerieten. Aktuell kann die Polizei keine näheren Angaben zum Umfang des Schadens machen.

+ Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Gesprengter Geldautomat Stadtallendorf: Polizei sucht nach Hinweisen

Die Marburger Kriminalpolizei bittet die Anwohner um Hinweise. Zeugen, die zu der Tatzeit in der Straße „Im Froschwasser“ auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder andere Hinweise geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 melden. (Stefanie Lipfert)

Anfang Juli begann ein Prozess gegen drei mutmaßliche Automatensprenger. Sie sollen bei ihrer Flucht durch den Harz eine Frau als Geisel genommen haben.

Rubriklistenbild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild