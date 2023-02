Ermittlungen gegen fünf Verdächtige nach Reizgasattacke

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach einer Reizgasattacke in einem Einkaufszentrum in Homberg im Schwalm-Eder-Kreis hat die Polizei fünf Tatverdächtige ermittelt. Es handle sich um vier männliche und eine weibliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am 13. Februar waren 14 Personen durch das Versprühen eines Tierabwehrsprays verletzt worden.

Homberg- Vier der Verdächtigen seien wenige Tage nach dem Vorfall wegen eines Ladendiebstahls festgenommen worden, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, da die Jugendlichen auch für weitere Straftaten tatverdächtig seien. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen den Angaben zufolge ihren Erziehungsberechtigten übergeben. dpa