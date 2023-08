Ermittlungen nach Missbrauchsverdachtsfällen in Kitas

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. © Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen mehreren Anzeigen wegen Missbrauchsvorwürfen in Frankfurter Kindertagesstätten nach. Seit Beginn des Jahres seien sechs Strafanzeigen von der Polizei an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Frankfurt/Main - Die Anzeigen beträfen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern, es gehe dabei um den Vorwurf von Berührungen im Intimbereich von Kindern. Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft zunächst von drei neuen Verfahren und einem älteren, bereits abgeschlossenen Verfahren berichtet. Nun haben die beiden Behörden die Zahl der Anzeigen seit Jahresbeginn gezählt.

„Es liegen keinerlei Anhaltspunkte für Verbindungen zwischen den Fällen und Tatverdächtigen vor“, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Eine Ausnahme bildet der am Montag berichtete Fall, bei dem sich zwei Anzeigen gegen denselben Erzieher richteten. Ein früheres Verfahren gegen diesen Mann war im Mai eingestellt worden.

Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) teilte am Dienstagabend mit: „Wir arbeiten mit allen zuständigen Institutionen zusammen, um die Aufklärung der Verdachtsfälle vollumfänglich zu unterstützen“. Die Frankfurter Kitas seien sichere Orte für Kinder. Dennoch seien Kindeswohl gefährdende Ereignisse nicht gänzlich auszuschließen. Verdachtsfälle würden neben den Behörden auch von externen Kinderschutzexpertinnen und dem Stadtschulamt überprüft. Die beschuldigten Fachkräfte würden präventiv freigestellt.

Nach Angaben des Dezernats lagen dem Stadtschulamt in den vergangenen drei Monaten vier Meldungen von institutionell bedingten Verdachtsfällen auf sexuelle Übergriffe vor. Es gehe dabei um vier Mitarbeitende bei verschiedenen Trägern und sieben Kinder. Drei Verdachtsfälle seien noch in der Prüfung, ein Fall sei abgeschlossen, dabei habe sich der Verdacht nicht bestätigt. dpa