Ermittlungen gegen Kinderpornografie: 75 Wohnungen in Hessen durchsucht

Von: Caspar Felix Hoffmann

Bei Ermittlungen wegen Kinderpornografie durchsucht die Polizei 75 Wohnungen und Häuser in Hessen. Der jüngste Verdächtige ist selbst noch ein Kind.

Wiesbaden - Bei Ermittlungen wegen Kinderpornografie hat die Polizei in Hessen erneut 75 Wohnungen und Häuser durchsucht. Insgesamt werde gegen 68 Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 14 und 80 Jahren ermittelt, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Montag (26. Juni) in Wiesbaden mit. Elf von ihnen sollen Kinder oder Jugendliche sexuell missbraucht haben, die anderen sollen Kinder- und Jugendpornografie hergestellt, besessen oder verbreitet haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten sie keinen Kontakt zueinander.

Eine Kriminaloberkommissarin beim Polizeipräsidium Mittelhessen sitzt in einem Büro vor einem Auswertungscomputer auf der Suche nach Kinderpornografie und Fällen von sexuellem Missbrauch. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

Kinderpornografie: Polizei in Hessen durchsucht 75 Wohnungen

Bei den Durchsuchungen in der vergangenen Woche, die wie schon Ende Mai unter anderem im Rhein-Main-Gebiet, in Darmstadt, Kassel und Fulda stattfanden, wurden mehr als 600 Speichermedien mit Bildern und Filmen beschlagnahmt. Diese würden nun von den Ermittlern ausgewertet. Haftbefehle wurden nicht vollstreckt.

Koordiniert werden die Einsätze von der „BAO FOKUS“ (Besondere Aufbauorganisation für fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern) beim Hessischen LKA. Seit ihrer Gründung im Oktober 2020 hat die BAO Fokus nach LKA-Angaben mehr als 1800 Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt, fast 68.000 Datenträger sichergestellt und 68 Haftbefehle vollstreckt. (cas)