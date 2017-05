Erneut Bombendrohung gegen Rathaus in Kassel

Kassel - Das Rathaus in Kassel ist nach der dritten Bombendrohung innerhalb weniger Wochen erneut evakuiert worden.

Die Drohung sei am Donnerstagnachmittag um kurz vor 16.30 Uhr per E-Mail eingegangen, berichtete ein Polizeisprecher. Das Rathaus sei daraufhin geräumt worden; Beamte durchsuchten derzeit noch das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um denselben Unbekannten, der im März bereits zweimal per E-Mail mit einer Bombe gedroht hatte. In beiden Fällen waren keine Sprengkörper gefunden worden. (dpa)