Erneut Geldautomat in Hessen gesprengt

Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Unbekannte Täter haben in Hessen am Freitagmorgen erneut einen Geldautomaten gesprengt. Die Tat habe sich am Stadion Bieberer Berg in Offenbach ereignet, sagte eine Polizeisprecherin. Ob die flüchtigen Täter Geld erbeuteten, war zunächst ebenso unklar wie die Höhe des Schadens. Der Alarm sei gegen 3.30 Uhr eingegangen. Zuvor hatte „Radio Primavera“ berichtet.