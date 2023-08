Erneut lokale schwere Gewitter in Hessen möglich

Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Nach den teils heftigen Gewittern am Mittwoch müssen sich die Menschen in Hessen auch am Donnerstag auf Gewitter und mögliche Unwetter mit Hagel und Sturmböen einstellen. Vor allem am Nachmittag und Abend gebe es lokal Unwettergefahren wegen heftigen Starkregens, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen im Norden auf 24, im Süden auf 29 Grad.

Offenbach - Am Freitag und am Wochenende beruhigt sich das Wetter erstmal. Am Freitag gebe es im Norden noch vereinzelt Schauer, im Süden werde es bei bis zu 32 Grad sonnig.

Am Samstag werde es bei Temperaturen bis zu 34 Grad noch heißer, teilten die Meteorologen mit. Im Norden seien am Nachmittag einzelne Schauer möglich. Am Sonntag liegen die Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad. Es werde heiter bis wolkig und es gebe nur selten kurze Schauer. dpa