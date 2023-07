Erneuter Streik von Lkw-Fahrern an der A5: Trucker harren wieder an Raststätte aus

Von: Florian Dörr

Drei Monate nach Ende des bislang letzten Trucker-Streiks an der A5 haben sich erneut mehrere Lastwagenfahrer an einer Raststätte versammelt.

Gräfenhausen - Es wirkt wie ein Déjà-vu an der A5 in Südhessen: Erneut sind an der Raststätte Gräfenhausen bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) Lastwagenfahrer in Streik getreten. Seit Dienstagmittag (18. Juli) seien die Fahrer vor Ort, am Abend seien es vier Lastwagen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere werden im Laufe des Tages erwartet. Die Polizei stehe in engem Austausch mit der Versammlungsbehörde.

Der Fall weckt Erinnerungen. Denn: Eine ähnliche Situation hatte es bereits bis vor drei Monaten - ebenfalls auf der A5-Raststätte Gräfenhausen in Südhessen - gegeben. Zuvor waren osteuropäische Fernfahrer eines polnischen Unternehmens mit ihren Fahrzeugen wegen fehlender Lohnzahlungen in Streik getreten. Insgesamt sechs Wochen harrten die 60 Trucker vor Ort aus.

Trucker-Streik an A5-Raststätte Gräfenhausen: Neuerliche Versammlung in Südhessen

Erneut streiken Lkw-Fahrer an der A5-Raststätte Gräfenhausen. © Lando Hass/dpa

Zwischenzeitlich schien die Lage zu eskalieren. Unter anderem wurde einer Privatdetektei, die offenbar von der polnischen Firmengruppe eingesetzt worden war, um den Streik an der A5 in Südhessen zu beenden, vorgeworfen, Kriegswaffen importiert zu haben. Der Spediteur und die Detektei hatten damals alle Vorwürfe zurückgewiesen und betont, stets rechtmäßig gehandelt zu haben.

Die Fahrer, die damals bereits monatelang auf europäischen Straßen unterwegs gewesen waren, lebten in der Zeit ausschließlich in ihren Fahrzeugen auf Parkplätzen der südhessischen Raststätte. Der Arbeitskampf hatte auch die Situation im internationalen Gütertransport stärker in den Blickpunkt gerückt.

Die Lastwagenfahrern, die sich nun an der Raststätte Gräfenhausen an der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) versammelt haben, wollen nach eigenen Angaben erneut auf ausstehende Gehaltszahlungen aufmerksam machen. Laut Polizei handelt es sich um Mitarbeiter derselben Spedition, wie bei den ersten Streiks vor rund drei Monaten. (fd)