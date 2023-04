Eröffnung der Landesgartenschau in Fulda - Erste Besucher erkunden das Gelände

Die Pforten der Landesgartenschau in Fulda sind geöffnet. © Sophie Brosch/fuldaerzeitung.de

Die Landesgartenschau 2023 in Fulda hat ihre Tore geöffnet, die Besucher können kommen. Die offizielle Eröffnung findet am Nachmittag statt. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - „Endlich“, dürften sich die Macher der Landesgartenschau in Fulda sagen. Endlich geht es los. Die Gartenschau hat ihre Türen geöffnet. Die ersten Besucher sind bereits auf dem Gelände - darunter auch eine Schulklasse. Am frühen Nachmittag findet die offizielle Eröffnung statt. Unter anderem hat sich Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) angekündigt.

Live von der Eröffnung der Landesgartenschau in Fulda berichtet fuldaerzeitung.de.

165 Tage lang, bis zum 8. Oktober, findet die Landesgartenschau in Fulda statt. Das Motto: „Fulda verbindet...“. Die Stadt hofft auf bis 600.000 Besucher und setzt auf Impulse für die Stadtentwicklung, die über den Veranstaltungszeitraum hinausgehen. Zentrale Elemente der Blumenschau sind die vier großen Gärten: WasserGarten, GenussGarten, SonnenGarten und KulturGarten. Ein Tagesticket kostet 19 Euro für Erwachsene. Parkplätze für Besucher der Landesgartenschau hat die Stadt ausgeschildert.