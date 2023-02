Erschreckte Rehe springen in den Rhein

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/Symbolbild

Mehrere Rehe sind am Donnerstag in den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden gesprungen - was für einen größeren Rettungseinsatz gesorgt hat. Die Tiere sind ersten Ermittlungen zufolge auf hessischer Seite von einem Hund erschreckt und gejagt worden, wie die Mainzer Polizei mitteilte. Drei Rehe seien durch den Fluss geschwommen. Zwei hätten auf Mainzer Seite eingefangen, zu einem Waldstück transportiert und ausgesetzt werden können, wie die Feuerwehr mitteilte.

Mainz/Wiesbaden - Ein Reh sprang erneut in den Rhein und kehrte nach Wiesbaden zurück, dabei wurde es von einem Boot der Feuerwehr begleitet. Auch dieses Tier wurde den Angaben zufolge anschließend ausgesetzt. Die Personalien der Hundehalterin seien bekannt, erklärte die Mainzer Polizei. dpa