Erste Hinweise zu Frankfurter Einbruchserie

Die Bankenskyline von Frankfurt und der Main. © Boris Roessler/dpa

Nach einem Beitrag über eine Einbruchserie in Frankfurt in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ sind erste Hinweise bei der Kriminalpolizei eingegangen. Wie vielversprechend diese sind, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Frankfurt mit. „Wir werden den Hinweisen auf jeden Fall nachgehen“.

Frankfurt - Die Einbruchserie ereignete sich zwischen Februar 2020 und Oktober 2022 im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Sechsmal wurde in diesem Zeitraum in die Wohnung eines Gastronomen eingebrochen. Zudem gab es nach Angaben der Polizei mehrere Einbrüche in dessen Fahrzeug. Insgesamt seien dabei mehr als 250.000 Euro Bargeld sowie Langwaffen gestohlen worden. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus.

Zwei Wohnungseinbrüche konnten mit einer Videokamera aufgenommen werden. Auf den Aufnahmen war jeweils ein Mann zu erkennen. Für Hinweise, die zur Ermittlung der unbekannten Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft 2500 Euro ausgelobt. dpa