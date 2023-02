Spektakuläre Bilder: 15.000 Tonnen schwerer Turm des AKW Biblis fällt

Der erste Kühlturm des AKW Biblis stürzt beim Abriss ein. © Annette Schlegl

Der erste Turm des stillgelegten Atomkraftwerkes im hessischen Biblis ist gefallen. Die Anlage wird seit 2017 abgerissen.

Biblis - Beim Abriss des stillgelegten Atomkraftwerkes Biblis ist der erste der riesigen Kühltürme eingestürzt. Am Donnerstag (2. Februar) um 11.29 Uhr fiel das Bauwerk in sich zusammen. Er wurde nicht gesprengt, sondern mit Baggern so lange destabilisiert, bis er einstürzte. Das Kernkraftwerk wurde nach dem Atomausstieg Deutschlands in Folge der Fukushima-Katastrophe 2011 stillgelegt.

Seit 2017 wird die Anlage abgerissen. Die beiden Druckwasserreaktoren in Block A und Block B mit ihren vier Kühltürmen gingen 1974 beziehungsweise 1976 in Betrieb. (dpa)

Nur fünf Sekunden dauerte der Abriss. © Annette Schlegl

Der Kreistag Groß-Gerau hat sich parteiübergreifend und einstimmig gegen eine Annahme von Müll aus dem ehemaligen Atomkraftwerk in Biblis auf einer Deponie in Büttelborn ausgesprochen. Es sollen nun alle juristischen Möglichkeiten ausgelotet werden, um dies zu verhindern, ist das Ergebnis einer Sondersitzung des Kreistages. Der Antrag für die Ablehnung war von SPD, Grünen und Linke eingebracht worden.