Erstes Spiel nach Neapel: Eintracht gastiert bei Union

Frankfurts Kristijan Jakic (M) und Teamkollegen reagieren nach der Niederlage. © Oliver Weiken/dpa/Archivbild

Im ersten Spiel nach dem von Krawallen überschatteten Champions-League-Aus geht es für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga um den Anschluss an die Königsklassen-Ränge. Das Team von Cheftrainer Oliver Glasner gastiert am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin. Die Hauptstädter, die unter der Woche ebenfalls international ausschieden, haben derzeit fünf Punkte Vorsprung auf den Europa-League-Sieger.

Frankfurt/Main - Frankfurt verlor am Mittwoch mit 0:3 beim SSC Neapel, die Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel war allerdings von schweren Ausschreitungen in der italienischen Stadt überlagert worden. dpa