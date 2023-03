Erweiterung bei Ferrero: Regierungspräsidium rechnet mit Schadstoffen im Grundwasser

Von: Maibrit Schültken

Ferrero bestreitet weiterhin eine langfristige Verschmutzung des Grundwassers als Folge der Baupläne in Stadtallendorf. Parents for Future warnt vor mutwilliger Gefährdung.

Gießen – Es soll die Rettung für die Mon-Chéri-Produktion am Standort sein: Die Ferrero OHG plant eine Betriebsgeländeerweiterung in Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Wie aus ihrem Antrag auf Baugenehmigung hervorgeht, ist das Gebiet nicht nur eine Wasserschutzzone, sondern auch ein Altlastenstandort, wo während des Zweiten Weltkrieges giftiges TNT produziert wurde.

Nach der Rodung Mitte Februar, die das Regierungspräsidium Gießen noch vor der eigentlichen Baugenehmigung gestattete, bemühte sich die Stadt in einer Online-Konsultation noch einmal um einen öffentlichen Diskurs – der eigentliche persönliche Erörterungstermin wurde abgesagt.

Parents for Future kritisieren das Bauvorhaben. Kirsten Prößdorf, Mitglied der Gruppe, bemängelt im Gespräch die Abwesenheit konkreter Aktionspläne, um eine nachhaltige Verschmutzung des Grundwassers zu verhindern. Im gleichen Zug sei die Entscheidung des Regierungspräsidiums intransparent und decke sich in seiner Argumentation annähernd vollständig mit der des Unternehmens, weshalb Prößdorf die Frage nach der Unabhängigkeit des Regierungspräsidiums stellt.

Parents for Future befürchtet Risiko langfristiger Verschmutzung des Grundwassers

Um eine Baugenehmigung in einer Wasserschutzzone zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Zum einen muss ein öffentliches Interesse bestehen – dies sei laut Pressemitteilung des Regierungspräsidiums mit der Effizienzsteigerung in der Mon-Chéri-Produktion gegeben. Zum anderen muss die Gefährdung des Grundwassers durch entsprechende Maßnahmen vollständig ausgeschlossen sein.

Die Sauberkeit des Trinkwassers für die Anwohner werde weiterhin gewährleistet, so Ferrero. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Laut dem Regierungspräsidium Gießen werde beiden Anforderungen beim Ferrero-Projekt ausreichend nachgekommen, obwohl die Behörde mittlerweile eingestanden hat, dass kurzfristige Verschmutzungen des Grundwassers unabdingbar seien. Ferrero hält aber daran fest, sämtliche Schadstoffe im Nachgang durch erhöhten Betrieb der Filterbrunnen entfernen zu können – so argumentieren sie im Rahmen des öffentlichen Online-Austauschs. Kirsten Prößdorf sieht hier einen Verstoß gegen die Wasserschutzverordnung und erhebt Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer potenziellen Genehmigung. Auch der Umsetzbarkeit der nachträglichen Säuberung des Wassers stehe sie kritisch gegenüber.

Die zuständige Genehmigungs- und Fachbehörde erklärt, dass der Schadstoffgehalt während und nach dem Bau von Ferrero durch Monitoring überwacht werden solle. Bei erhöhter Belastung würden Maßnahmen folgen. Allerdings fehle hier laut Parents for Future ein konkreter Aktionsplan und eine Vorgehensweise im Ernstfall. Sie bemängeln daher fehlende Transparenz und zweifeln an den Absichten des Unternehmens.

Parents for Future kritisieren fehlenden Einsatz von Ferrero

Ferrero weigert sich, die Schadstoffwerte im Boden zu messen, da die Baugenehmigung nicht von deren potenziellen Vorhandensein abhänge. Dementsprechend sei die tatsächliche Schadstoffbelastung des Bodens und das Ausmaß der potenziellen Folgen nicht abschätzbar, so Parents for Future.

Ferrero räumt ein, dass die Versiegelung des Bodens durch das Abbaggern zerstört werde und ihre Funktion als Filter im Wasserkreislauf damit gestört wird. Das Unternehmen erklärt aber, es reiche, die Erde vorsichtig und schichtweise zu entfernen und nach Abschluss des Baus wieder einzubauen. Demnach leiten sie keine weiteren Konsequenzen ab.

Ferrero investiert am Standort Stadtallendorf. © Christoph Hardt/Imago

Regierungspräsidium Gießen weist Vorwürfe zurück

Das Regierungspräsidium Gießen betont in einer Pressemitteilung, der Umweltschutz sei auch mit dem Bauprojekt umfassend gewährleistet und Wasser und Boden einer umfassenden Prüfung unterzogen worden. Die Forderung von Parents for Future, die Stadt müsse die Prüfung eines alternativen Standortes verlangen, weist sie mit der Begründung zurück, es bestehe keine rechtliche Grundlage für einen solchen Anspruch.

Im Rahmen der Online-Konsultation wird deutlich, dass das Regierungspräsidium Gießen Ferrero sehr viel Eigenverantwortung gestattet. Dem Unternehmen wird „grundsätzlich ein hohes Maß an Problembewusstsein unterstellt“ – so die Antwort der Stadt auf einen Einwand in der Online-Konsultation, der die intransparente Informationslage kritisiert.

Trotzdem dürfte die Baugenehmigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, die Bäume sind schließlich bereits gerodet. Zu den Vorwürfen äußerte sich das Unternehmen auf Anfrage nicht (Maibrit Schültken)