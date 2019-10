Versuchte Tötung in Eschborn? Verletzter Mann rettet sich in Gaststätte

In Eschborn ist ein Mann offenbar niedergestochen worden. Er rettet sich in eine Gaststätte. Jetzt steht die Polizei vor einem Rätsel.

In Eschborn ist ein 53-Jähriger offenbar niedergestochen worden. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Auch der Mann, der dem Verletzten half, ist verschwunden.

Eschborn - Ein 53-Jähriger aus Eschborn ist am Mittwoch mit einer schweren Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Die Hintergründe des Falls sind bislang völlig unklar. Von einem möglichen Täter fehlt jede Spur. Der Zustand des Opfers ist nach Angaben der Polizei mittlerweile wieder stabil.

Gegen 12.20 Uhr hatte sich der 53-Jährige in Begleitung eines bisher unbekannten Mannes in einer Gaststätte in der Schwalbacher Straße in Eschborn gemeldet und um die Verständigung des Rettungsdienstes gebeten. Die Sanitäter stellten bei dem Eschborner eine Stichverletzung fest.

Eschborn: Mann zu schwer verletzt - Polizei kann 53-Jährigen nicht befragen

Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. "Es waren Verletzungen, die durchaus hätten schlimmer enden können", sagte ein Sprecher der Polizei auf die Frage hin, ob die Wunde lebensbedrohlich gewesen sei.

Was genau vorgefallen ist, muss nun ermittelt werden. Im Fokus steht dabei die Frage, woher die Stichverletzung stammt. Die Polizei geht davon aus, dass sie ihm von einem Dritten zugefügt wurden. Der 53-Jährige konnte wegen seines kritischen Gesundheitszustands noch nicht aussagen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem Begleiter des Verletzten. Als die Streife an der Gaststätte unweit des Bahnhofs Eschborn eintraf, war der Mann von dort verschwunden.

Bei dem Gesuchten handelt es sich laut Polizeibericht um einen "jüngeren, schlanken Mann mit dunklen, kurzen Haaren und südländischem Aussehen". Unter einer braunen Jacke habe er einen hellen Kapuzen-Pullover getragen.

Attacke in Eschborn? Polizei sichert Spuren an Gastastätte

Die Kriminalpolizei aus Hofheim hat außerdem gemeinsam mit dem Erkennungsdienst des Polizeipräsidiums in Wiesbaden eine umfangreiche Spurensuche im Nahbereich der Gasstätte in Eschorn sowie im Bereich der Wohnung des 53-Jährigen, die sich ganz in der Nähe befindet, durchgeführt.

Die Ermittlungen sowie weitere Maßnahmen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber, die am Mittwochmittage verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schwalbacher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 0 oder 06192 / 2079 0 zu melden.

