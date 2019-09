Drei Tote bei Gondel-Absturz am Hohen Meißner - war es ein technischer Defekt?

Eine Gondel ist am Dienstagmorgen auf am Sender Hoher Meißner aus 50 Metern Höhe abgestürzt. Drei Arbeiter starben. Die Seilwinde könnte defekt gewesen sein.

Das Unglück ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 9.10 Uhr auf dem Hohen Meißner bei Eschwege.

Drei Mitarbeiter einer Wartungsfirma stürzten mit einer Gondel etwa 50 Meter in den Tod.

Sie arbeiteten am Sender des Hessischen Rundfunks.

Technischer Defekt an der Seilwinde könnte die Ursache für das Unglück sein.

Update, 04.09.2019, 7:06 Uhr: Nach dem tödlichen Unglück an einem Sendemast des Hessischen Rundfunks auf dem Berg Hohen Meißner setzen die Ermittler am 04.09.2019 Uhr ihre Arbeit fort. Dabei würden vor allem die Seilwinde und der bei Wartungsarbeiten abgestürzte Gondelkorb untersucht, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach bisherigen Ermittlungen soll es einen technischen Defekt an der Seilwinde gegeben haben.

Update um 22.37 Uhr - Wie es zu dem tragischen Absturz einer Gondel während Wartungsarbeiten am Sendemast auf dem Hohen Meißner kommen konnte, darüber konnte am Montag nur spekuliert werden.

„Es ist eine furchtbare Tragödie, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“, sagte Harald Merz, stellvertretender Pressesprecher des Regierungspräsidiums Kassel Er betonte, dass man mit Hochdruck daran arbeite, die Schuldfrage zu klären.

Gondel-Tragödie auf dem Hohen Meißner: Unfall soll rekonstruiert werden

Da auf den ersten Blick jedoch kein kaputtes Arbeitsgerät gefunden worden und auch kein Seil gebrochen sei, müsse der Unfall rekonstruiert werden. Es kämen mehrere Bauteile infrage, der Fokus liege auf der Winde, denn die sei „der kritischste Punkt“. Die Arbeitsmittel, deren Betriebssicherheit regelmäßig von einem Sachverständigen der Firma festgestellt werden müsse, würden zunächst einmal alle mitgenommen und überprüft. Merz rechnet in den nächsten Tagen mit einem Ergebnis. Neben dem Arbeitsschutz hat auch ein Sachverständiger der Dekra auf Anweisung der Staatsanwaltschaft die Unfallstelle begutachtet.

Update um 17.23 Uhr - Bei den verunglückten Arbeitern, die bei dem Absturz der Gondel zu Tode gekommen sind, handelt es sich um einen 50-Jährigen aus Neureichenau (Niederbayern), sowie einen 46-Jährigen aus Karlsruhe und einen 27-Jährigen aus Dülmen. Zwei der Männer waren Familienväter, wie die Bild berichtet.

+ Ursache für den Absturz der Gondel war laut den Unfallermittlern ein technischer Defekt. © HessennewsTV Unterdessen äußerten sich auch MDR-Intendantin Karola Wille und HR-Intendant Manfred Krupp zu dem tragischen Unglück: „Unsere Gedanken und unser ganzes Mitgefühl gelten den Familien der drei Männer, die auf so schreckliche Weise ihr Leben verloren haben.“ Die Sendeanlage Hoher Meißner soll laut dem HR künftig auch für die Abstrahlung von Radioprogrammen des Mitteldeutschen Rundfunkes genutzt werden. Bis Ende September sollte dort eine neue Antenne für den Hörfunk DAB+ montiert werden.

Update um 14.51 Uhr - Nach dem tragischen Unglück auf dem Hohen Meißner bei Eschwege scheint der Unfallhergang aufgeklärt zu sein: Erste Erkenntnisse der Behörden würden auf einen technischen Defekt an der Seilwinde als Ursache hinweisen. Das sind die bisherigen Ergebnisse der Ermittlungen des Amtes für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilt.

Update um 14.11 Uhr - Die Polizei hat neue Details zum Unfallgeschehen veröffentlicht. So sollen die drei Toten Mitarbeiter einer Berliner Firma gewesen sein, die mit einer Wartungskabine zu dem Sendemast hinauffahren wollten. Die Wartungskabine - von der Konstruktion her ähnlich einer Seilbahn - würde für gewöhnlich an einem im Boden verankerten, diagonal verlaufenden Stahlseil zu dem Sendemast hinaufgeführt.

In etwa 50 Metern Höhe kam es dann aus bislang nicht geklärter Ursache zu Komplikationen, sodass die Kabine nach jetzigem Erkenntnisstand nicht mehr weiter zu dem Sendemast gelangte, sondern zunächst am Stahlseil freischwingend gehangen haben soll und von dort dann offenbar zu Boden stürzte.

Update um 12.03 Uhr - Drei Personen sind bei dem Absturz einer Wartungsgondel am Sender "Hoher Meißner" tödlich verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Notruf ging laut Stefan Schlegel von der zuständigen Feuerwehr Hessisch Lichtenau um 9.19 Uhr bei der Leitstelle Werra-Meißner ein, der Absturz muss sich demnach wenige Minuten vorher ereignet haben.

Hoher Meißner: Kollegen mussten tödlichen Absturz mit ansehen

Während des Unfalls befanden sich fünf Mitarbeiter der Firma am Boden und mussten den Absturz ihrer Kollegen mit ansehen. Sie werden derzeit von zwei Notfallseelsorgern betreut.

Vier Dutzend Feuerwehrleute aus Hessisch Lichtenau, Küchen, Hausen, Velmeden, Großalmerode, Vockerode und Abterode rückten zur Unglücksstelle aus, die sich circa 30 Meter entfernt vom Sockel des Mastes auf einer geteerten Fläche vor einem Betriebsgebäude befindet.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war mit drei Rettungswagen und Notarzt vor Ort und auch die Schnelleinsatzgruppe vom DRK Hessisch Lichtenau, die speziell zur Krisenintervention ausgebildet ist, war mit vier Personen an der Unglücksstelle. Über die Toten ist noch sehr wenig bekannt, sie liegen noch in der Gondel, da das Amt für Arbeitsschutz den Absturz untersuchen muss.

+ Tödlicher Unfall in Eschwege: Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Unfallort. © Hessennews.TV

Landrat Stefan Reuß richtet sich an die Angehörigen

Landrat Stefan Reuß zeigt sich bestürzt vom Unfalltod der drei Wartungstechniker, die heute Vormittag bei Wartungsarbeiten am Sender Hoher Meißner verunglückt sind. „Wir alle sind in Gedanken bei den Angehörigen, die jetzt einen schweren Verlust zu beklagen haben“, drückt der Landrat sein Mitgefühl aus. „Ich hoffe, dass die Unglücksursache schnell geklärt werden kann, um solche Unglücke zukünftig zu verhindern."

Unfallstelle am Hohen Meißner bei Eschwege ist weiträumig abgesperrt

Die Arbeitsgondel, mit der sie an dem 220 Meter hohen Turm Wartungsarbeiten vornehmen wollten, ist vermutlich aus 50 Meter Höhe abgestürzt. Es handelt sich bei der Arbeitsgondel um einen nach oben hin offenen Metallkasten an einem Stahlseil, der 1,20 Meter Mal 60 Zentimeter Bodenmaß hat und 80 Zentimeter hoch ist.

Hoher Meißner: Absturzursache noch unklar

Über die Unfallursache kann derzeit nur spekuliert werden. Klar ist bisher nur, dass die Witterung nicht ursächlich sein kann, da lediglich ein leichter Wind ging und auch die Temperaturen mit circa 14 Grad nicht übermäßig hoch waren.

Der Sender gehört dem Hessischen Rundfunk, die Wartungsarbeiten seien laut dem HR jedoch durch eine Fremdfirma durchgeführt.

Hoher Meißner: Arbeiten am Sendeturm am 30. August gestartet

Am Freitag, 30. August, waren am Sender Arbeiten zum Aufbau einer neun Antenne für den künftigen Empfang von DAB+ gestartet, die bis Ende September abgeschlossen sein sollten. Der HR hatte die Arbeiten im Vorfeld angekündigt, da es während der Arbeiten zu Problemen beim Empfang kommen kann. Ob der Unfall mit diesen Arbeiten in Zusammenhang steht, ist noch unklar.

Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel hat die Ermittlungen übernommen. Die Unglücksstelle ist für die weitere Ursachenermittlung abgesperrt.

Der Sender Hoher Meißner bei Eschwege gehört dem Hessischen Rundfunk

Der "Sender Hoher Meißner" im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis ist ein wichtiger Sendestandort des Hessischen Rundfunks für UKW und digitales Fernsehen. Er wurde 1955 in Betrieb genommen und besteht aus mehreren Masten.

Der Hessische Rundfunk hat via Twitter auf das Gondelunglück reagiert. Mit Bestürzung habe man die Nachricht vom Tod der drei Arbeiter am Sender Hoher Meißner aufgenommen. Man sei mit den Gedanken bei den Angehörigen, heißt es dort.

Mit Bestürzung haben wir die Nachricht vom Tod der drei Arbeiter am Sender #HoherMeißner aufgenommen. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen. Unsere Kollegen sind auf dem Weg zum Unglücksort. Sobald wir mehr Infos haben, werden wir sie veröffentlichen. — hr Pressestelle (@hrPresse) September 3, 2019

Hier befindet sich der Sender Hoher Meißner bei Eschwege

Von Emily Spanel, Gudrun Skupio, Diana Rissmann und Axel Schürgels