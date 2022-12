Etwas Frost und leichter Schneefall in Hessen

Neuschnee bedeckt ein Vorfahrtsschild und einen Wegweiser. © Uwe Lein/dpa/Symbolbild

Auf etwas Frost und leichten Schneefall müssen sich die Menschen in Hessen zum Wochenstart einstellen. Nach starker Bewölkung am Vormittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag im Laufe des Tages örtlich mit Auflockerungen und heiteren Abschnitten. In der Nacht zum Dienstag wird erneut verbreitet mäßiger Frost mit Temperaturen zwischen minus fünf und minus neun Grad erwartet.

Offenbach - Tagsüber wird es nach der Vorhersage der Metrologen am Dienstag meist heiter und niederschlagsfrei. dpa