Europawahl in Hessen: Chaotische Zustände vor rumänischem Wahllokal in Offenbach

Eine 800 Meter lange Schlange und angespannte Stimmung in Offenbach, weil tausende Rumänen ihre Stimmen abgeben wollen.

Deutlich höhere Wahlbeteiligung in Hessen

4,7 Millionen Hessen sind zur Europawahl aufgerufen

40 Parteien treten in Hessen an

Interaktive Karte zu den hessischen Ergebnissen bei der Europawahl

400 Millionen Menschen wählen in 28 Ländern das Europaparlament. In Deutschland sind rund 64 Millionen zum Urnengang aufgerufen - davon ca. 4,7 Millionen in Hessen. Die haben die Wahl zwischen 40 Parteien. Lesen Sie in unserem Liveticker alles rund um die Europawahl: wie sich die Hessen entscheiden, Stimmen zu den Ergebnissen und vieles mehr.

17:25 Uhr: Neue Informationen zur Situation vor dem rumänischen Wahllokal in Offenbach: Weil das rumänische Wahllokal nur sechs Wahlkabinen hat, stauten sich die Menschenmengen vor den Türen. Die Polizei war zwischenzeitlich gezwungen, die angrenzende Sprendlinger Landstraße einseitig zu sperren.

Laut Ionut-Vlad Plenz, Geschäftsführer der Orthodoxen Diakonie, liegt die Schuld für das Chaos nicht an den örtlichen Organisatoren des Wahllokals - übrigens das einzige im Umkreis von 200 Kilometern. „Wir haben vom zentralen Wahlausschuss in Bukarest nur sechs Stempel für die Wahl bekommen“, sagte Plenz.

Vor dem rumänischen Generalkonsulat in München spielten sich ähnliche Szenen wie in Offenbach ab. Es bildeten sich lange Schlangen, tausende Menschen standen an. Einige hatten Sorge, ihre Stimme nicht mehr abgeben zu können.

17:05 Uhr: In Offenbach wollten rund 2.000 Rumänen ihre Stimme für die Europawahl abgeben. Der Andrang war so groß, dass sich vor einer zum Wahllokal umfunktionierten rumänisch-orthodoxen Kirche eine 800 Meter lange Schlange bildete. Das berichtet die Hessenschau.

Die Stimmung sei angespannt gewesen. Viele Rumänen würden laut Hessenschau ihrer eigenen Regierung eine absichtlich schlechte Planung unterstellen.

Bei der Europawahl dürfen EU-Ausländer frei entscheiden, ob sie ihre Stimme einer Partei im Land ihres Wohnsitzes oder ihres Heimatlandes geben. Sollten sie sich für die zweite Variante entscheiden, müssen sie ihre Stimme im jeweiligen Konsulat oder in eigens eingerichteten Wahlzentren abgeben.

17:00 Uhr: Noch eine Stunde haben die Wählerinnen und Wähler in Deutschland Gelegenheit, ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben.

16:33 Uhr: In einer knappen halben Stunde öffnet das Pressezentrum der Stadt im Frankfurter Römer - wie auch bei Bundes- und Landtagswahlen. Der Ort zeigt, dass die Stadt mit deutlich mehr Interesse bei dieser Europawahl rechnet als noch 2014. Damals waren die wenigen lokalen Berichterstatter ins wesentlich kleinere städtische Presseamt eingeladen worden.

16:20 Uhr: Weil ihr die Wahlunterlagen nicht rechtzeitig zugeschickt wurden, kann eine Frankfurterin nicht an der Europawahl teilnehmen. Alles zur Panne bei der Briefwahl lesen sie in unserem Artikel.

Deutlich höhere Wahlbeteiligung bei der Europawahl zeichnet sich ab

15:35 Uhr: Lesen Sie im Kommentar der FR, wie die AfD sich im Europawahlkampf als Hüterin des Grundgesetzes inszeniert.

+ Das Beweisfoto: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gibt in Gießen gemeinsam mit seiner Frau Ursula seine Stimme bei der Europawahl ab. Mutmaßlich für die EVP. © dpa

15:22 Uhr: Deutlich mehr Menschen beteiligen sich diesmal an der Europawahl als beim letzten Urnengang vor fünf Jahren. Bis zum frühen Nachmittag gaben 34,8 Prozent der 4,7 Millionen Wahlberechtigten an den Urnen ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung in Wiesbaden mitteilte. Das waren ganze 15 Prozentpunkte mehr als etwa zur gleichen Zeit (14.00 Uhr) im Jahr 2014. Damals machten bis zu diesem Zeitpunkt 19,8 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht an der Urne Gebrauch.

Manche Hessen dürfen mehr als nur ein Kreuz machen

8:42 Uhr: Neben der Europawahl haben einige Hessen übrigens eine weitere Wahl vor sich. Die hessische Landeshauptstadt sucht außerdem einen neuen Oberbürgermeister.Die Wiesbadener können entscheiden, wer Nachfolger des SPD-Politikers Sven Gerich wird. Der Amtsinhaber hatte seine Kandidatur vor rund vier Monaten zurückgezogen. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Die SPD schickt nun den Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Gert-Uwe Mende, ins Rennen.

Für die CDU tritt der 53 Jahre alte Dachdeckermeister und Stadtverordnete Eberhard Seidensticker an, für die Grünen die Fraktionsvorsitzende im Rathaus, Christiane Hinninger. Insgesamt stehen sieben Kandidaten auf dem Wahlzettel. In Wiesbaden sind rund 200.000 Männer und Frauen wahlberechtigt.

Zusätzlich stehen in 29 Kommunen Bürgermeisterwahlen an, unter anderem im südhessischen Pfungstadt, in Idstein im Taunus und im mittelhessischen Alsfeld.

Wahllokale geöffnet - bis 18 Uhr

8:00 Uhr: Startschuss! In Hessen hat wie auch im übrigen Deutschland die Europawahl begonnen. Um 8 Uhr öffneten die Wahllokale. Noch bis 18 Uhr haben rund 4,7 Millionen Hessen Zeit, ihre Stimme abzugeben und so über die künftige Sitzverteilung im EU-Parlament mitzuentscheiden.

Der Stimmzettel ist knapp einen Meter lang, 40 Parteien gehen in Deutschland ins Rennen.

25. Mai 2019:

11:00 Uhr: Jeder will gewählt werden, auch die FDP. Die geht beim Wahlkampfabschluss im Frankfurter Zoo ganz neue Wege. Und beantwortet Fragen aus dem Netz, beispielsweise die nach dem Haarwachs von Christian Lindner. Und die Antwort? Bleibt offen.

Fridays for Future und Youtuber auf gemeinsamer Mission

24. Mai 2019:

16:05 Uhr: Auch die Youtube-Szene engagiert sich für die Europawahl. Ganz im Geiste von Rezo, dessen Video „Zerstörung der CDU“ eine breite Debatte ausgelöst hatte, haben sich über 70 Youtuber zusammengeschlossen, und ein eigenes Video veröffentlicht. Darin sparen die Akteure nicht an Kritik, die sich vor allem gegen die CDU richtet. Der Tenor: Geht wählen, aber nicht die Parteien, die den Klimawandel leugnen (AfD), verharmlosen (CDU/CSU) oder zuwenig dagegen tun (SPD).

15:30 Uhr: Rund 6.000 junge Menschen haben sich am Freitag in Frankurt an den globalen Klimastreiks der „Fridays for Future“-Bewegung beteiligt. Vom Willy-Brandt-Platz bewegte sich der Zug durch die Innenstadt zur Europäischen Zentralbank (EZB) im Ostend.

Mit Sprechchören wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ und „Ohhh, rettet das Klima!“, machten die Schüler ihren Unmut über eine handlungsunfähige Politik aus. Am Wahlwochenende war das Motto des Tages „Europawahl ist Klimawahl!“

In Kassel gingen zeitgleich rund 1.500 Menschen auf die Straße, weitere 1.000 waren in Mainz unterwegs. Zur Frankfurter Demo kamen auch Teilnehmer aus Offenbach vor die EZB. An der Weseler Werft sollte die Demo am späten Nachmittag enden. Dort sprach nach Angaben der Veranstalter unter anderen der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber.

Kevin Trapp macht Werbung für die Europawahl

13:15 Uhr: Eintracht Frankfurt und Europa, das war und ist eine spezielle Liebe. Die SGE sorgte in der Europa League bis zum Halbfinale von London bis Rom für Furore. Frankfurter sind entsprechend Fans von Europa.

Das gilt auch für Kevin Trapp. Als Leihgabe von Paris Saint Germain ist der Torhüter ein lebendes Beispiel für europäische Integration.

+ Kevin Trapp ist überzeugter Europäer und fordert per Instagram: Geht wählen, Follower! © dpa

Seine Bekanntheit nutzt Trapp deshalb wohl auch, um Werbung für die Europawahl zu machen. Auf seinem Instagram-Account postete der 28 Jahre alte Keeper ein Video, in dem er seine 1,8 Millionen Follower dazu auffordert, zur Wahl zur gehen.

Europawahl: Rekord bei Briefwahl in Hessen

Die Hessen zeigen ein steigendes Interesse an der Möglichkeit zur Briefwahl. In Frankfurt haben mehr als 78.000 Wahlberechtigte einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Damit stellt die Europawahl einen Rekord auf.

Damit es bei der Europawahl nicht zu ähnlichenPannen wie bei der Landtagswahl letztes Jahr kommt, soll eine neue Copmutersoftware zum Einsatz kommen.

Europawahl in Frankfurt

373 Wahlbezirke gibt es in Frankfurt. Die Wählerinnen und Wähler können von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme in einem der zahlreichen Wahllokale abgeben. Wen aber wählen? Alle Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in unserem speziellen Artikel zur Europawahl in Frankfurt. Alle Informationen zur Europawahl 2019 sowie Prognosen, Ergebnisse und Reaktionen finden Sie in unserem großen Live-Ticker.

Europawahl in Offenbach

Wer in Offenbach per Brief abstimmen will, der muss sich beeilen. Sofern man die Wahlunterlagen hat, sollten Stimmzettel und Wahlschein so schnell wie möglich ausgefüllt und der Wahlbrief ans Wahlamt geschickt werden. Auch die persönliche Abgabe im Rathaus ist möglich.

Wahlbriefe, die nicht bis zum Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr, im Rathaus vorliegen, können nicht berücksichtigt werden. Im Briefwahlbüro im Rathaus (11. OG, Zimmer 1107) ist auch an Ort und Stelle Briefwahl möglich. Es ist heute von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Alle Infos zur Europawahl in Offenbach finden Sie in unserem speziellen Artikel dazu.

Die Rechten in der Krise vor der Europawahl: Von Schweden bis Österreich

Es knirscht bei den Populisten. In Österreich zerbricht die Koalition aus FPÖ und ÖVP, weil FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dabei gefilmt wurde, wie er Staatsaufträge an russische Oligarchen verhökern will. In Schweden leiden die rechtspopulistischen Schwedendemokraten unter dem Busengrapscher-Skandal ihres Spitzenkandidaten Peter Lundgren. Welche Auswirkungen das auf die Ergebnisse bei der Europawahl in Hessen haben wird, bleibt abzuwarten. (mit Agenturen)

