Ex-Soldatin Natascha Knackstedt unterhält Rockfans auf Radio Bob

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Sie ist für den Deutschen Radiopreis nominiert: Natascha „Taki“ Knackstedt von „Radio Bob!“ fährt diese Woche zur Preisverleihung nach Hamburg. © Ulrike Pflüger-Scherb

Früher war sie Zeitsoldatin: Natascha Knackstedt aus Nordhessen ist für den Deutschen Radiopreis nominiert. In ihrem Job traf sie bereits Iron Maiden- und Metallica-Musiker.

Kassel – Sie kann es immer noch nicht richtig glauben. Die Aufregung und die Freude sind ihr aber sichtlich ins Gesicht geschrieben, als sie in dem hochmodernen, aber sehr gemütlichen Studio von „Radio Bob!“ an der Erzbergerstraße sitzt und erzählt, was sie in den vergangenen zwei Jahren erlebt hat.

Es ist eine Erfolgsstory. Die Kurzform: Aus der ehemaligen Zeitsoldatin Natascha Knackstedt ist die Moderatorin „Taki“ geworden. Und jetzt ist die 31-jährige Frau aus Zierenberg-Oberelsungen (Landkreis Kassel) als beste Newcomerin für den Deutschen Radiopreis nominiert worden. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 7. September, in Hamburg statt.

„Taki“ moderiert bei Radio Bob – zuvor war sie Zeitsoldatin

„Allein die Nominierung fühlt sich schon so an, als ob ich gewonnen hätte“, sagt die junge Moderatorin. Neben ihr sind zwei weitere Frauen, eine Moderatorin von FFN und eine von „Radio Teddy“, in der Kategorie nominiert: „Wir sind alle drei blond und in einer Altersklasse, aber doch sehr unterschiedlich.“ „Taki“ wird auf der Homepage des „Deutschen Radiopreises“ als „laut und rockig“ beschrieben und eine Frau, die alle Fakten kennt.

Seit 2021 arbeitet Natascha Knackstedt, die in Wolfhagen geboren und aufgewachsen ist und jetzt in Oberelsungen lebt, bei dem privaten Rundfunksender, der seit 2008 aus Kassel sendet.

Zuvor hat sie etwas völlig anderes gemacht: Sie war acht Jahre lang Zeitsoldatin und in Fritzlar stationiert. Als Materialbewirtschaftungs-Soldatin war sie für die Steuerung und Überwachung des Materials (Kleidung, Versorgung ...) zuständig. Nebenbei habe sie auch Zeit gehabt, Radio zu hören. Da habe sie bevorzugt „Radio Bob!“ eingeschaltet, weil für „Rock und Metal schlägt seit meiner Jugend mein Herz“. Bis 2019 war die an Armen und Händen tätowierte Frau, die auch Saxofon spielt, Sängerin in der Band „Jasey Lane“.

„Bobs Abend“: Jeden Samstag und Sonntag informiert Knackstedt ihre Hörer

Sie habe bei der Bundeswehr eine schöne Zeit gehabt und viel gelernt, aber dieser Job sei keine Option bis zum Arbeitsende gewesen. „Mach am besten etwas, für das du brennst“, habe sie sich gesagt. Erst mal bewarb sie sich bei dem Sender aus Kassel um einen Praktikumsplatz. Erfolgreich. Das Praktikum sei „super gelaufen“, sodass ihr umgehend ein Volontariat angeboten wurde. Auch das lief super. Schon nach zwei Wochen bekam sie ihre eigene Sendung. Sie unterhält die Rockfans jeden Samstag und Sonntag von 18 bis 20 Uhr bei „Bobs Abend“ mit neuen Rock-Infos. Sie plaudert über neue Platten und Konzerte und erzählt die ein oder anderen Festivalgeschichte. Darüber hinaus macht sie Podcasts, fährt auf Veranstaltungen und führt Interviews. Von Beginn an mit Weltstars.

Natascha Knackstedt ist seit vielen Jahren Fan der britischen Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band „Iron Maiden“. Gleich ihr zweites Interview durfte sich mit dem Gitarristen Adrian Smith über Zoom führen. „Das war eine mega Ehre.“ Natürlich sei sie sehr aufgeregt gewesen. „Aber er war total entspannt und hat mir die Nervosität genommen.“ Persönlich hat sie kurze Zeit später schon die „Scorpions“ in Kassel und Robert Trujillo, den Bassisten von „Metallica“, in Berlin interviewt. Musiker ohne Starallüren. „Die haben mir alle ein gutes Gefühl gegeben.“ Und ihre Vorgesetzten haben wohl das Gefühl, dass sie die richtige Frau an der richtigen Stelle ist. Im Frühjahr dieses Jahres teilten sie ihr mit, dass sie sich doch für den Deutschen Radiopreis bewerben soll.

Bewerbung für Radiopreis: Aus Hunderten nominiert

„Da sehen wir Dich, haben sie zu mir gesagt. Natürlich war ich geehrt.“ Die Bewerbung wurde eingereicht. Ernsthaft habe sie aber nicht damit gerechnet, dass sie auch nominiert wird, sagt Knackstedt. „Da bewerben sich Hunderte von Leuten.“

Als ihr vor einigen Wochen mitgeteilt wurde, dass sie eine von drei Nominierten ist, „da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen“. Unvorstellbar sei das alles für sie. Mit einem kleinen Team (Chef, Redaktionsleiter und zwei Moderatoren) fährt „Taki“ Knackstedt diese Woche nach Hamburg, die Verleihung findet im Stage Theater „Neue Flora“ statt. „Da machen wir uns einen tollen Abend.“ Ihre Familie drückt natürlich auch die Daumen. „Mama, Papa und meine Geschwister sind superstolz. Sie freuen sich für mich, weil ich meine Passion ausleben kann.“ (Ulrike Pflüger-Scherb)

Der Bergpark Wilhelmshöhe ist eine der beliebtesten Touristenorte in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer großen Online-Umfrage.