Explosion in Wiesbaden: Feuerwehr im Großeinsatz

Von: Sebastian Richter

In Wiesbaden kam es zu einer Explosion. Die Feuerwehr ist vor Ort. © 5.Vision.News

In Wiesbaden kommt es zu einer Explosion in einem Bungalow. Die Feuerwehr sucht nach der Ursache.

Wiesbaden – Aktuell kommt es zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr in Wiesbaden. Am Hessenring ist es zu einer Explosion gekommen, wie die Beamten auf Twitter mitteilen. In einem Bungalow sei es demnach zu einer Verpuffung gekommen, auch ein Feuer sei ausgebrochen.

Zwei Menschen mussten durch die Feuerwehr gerettet worden, schreibt die Feuerwehr weiter. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, die Einsatzkräfte sind weiter auf der Suche nach der Ursache. (spr)