Clown posiert mit Sturmgewehr auf Facebook: Urteil macht Künstler fassungslos

Er hat als Clown verkleidet mit einem Sturmgewehr posiert und das ganze auf Facebook gepostet - jetzt ist das Urteil gefallen: Es macht den Künstler fassungslos.

Prozess gegen den Künstler Artur Klose: Er posierte als Clown verkleidet mit Sturmgewehr auf Facebook.

Er posierte als Clown verkleidet mit auf Facebook. Der 49-Jährige aus Hofgeismar im Landkreis Kassel (Nordhessen) hat damit vorgetäuscht gegen das Kriegswaffengesetz verstoßen zu haben.

hat damit vorgetäuscht gegen das verstoßen zu haben. Das Urteil macht den Künstler fassungslos.

Vor zwei Jahren posierte der 49-jährige Hofgeismarer Künstler Artur Klose als C lown verkleidet mit einer Nachbildung eines Sturmgewehrs und einem Gerichtsschreiben auf Facebook. In diesem Text hatte sich Klose, der eine rote Clown-Perücke und -nase trug, an Staatsanwalt und Richter gewandt. Dafür ist der Hofgeismarer Künstler am Dienstag zu einer Geldstrafe von 100 Tageseinsätzen von je zehn Euro verurteilt worden.

Facebook: Künstler sorgte mit Sturmgewehr-Foto für Wirbel

Der Hintergrund: Klose hatte im Jahr 2018 mit zwei Facebook-Posts für Aufregung gesorgt und Polizeieinsätze ausgelöst. Am 29. Mai hatte er zunächst ein Bild online gestellt, dass ihn mit einem metallenen Nachbau einer AK 47 und einem Gerichtsschreiben in der Hand zeigte.

Im dazugehörigen Text schrieb er unter anderem davon, dass er Staatsanwalt und Richter im Gerichtssaal in die Augen sehen und von ihnen einen Freispruch wolle. Dabei ging es um ein anderes Verfahren, in dem Klose Volksverhetzung vorgeworfen worden war.

Facebook: Sturmgewehr-Post - Künstler hat den öffentlichen Frieden gestört

Dieser erste Facebook-Post erfülle den Tatbestand der Vortäuschung einer Straftat: Klose habe davon ausgehen müssen, dass der Eindruck erweckt werde, es handele sich um eine echte Waffe, argumentierte der Richter. Damit habe er vorgetäuscht, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu verstoßen.

Zudem habe Klose den öffentlichen Frieden durch Androhung einer Straftat gestört, erklärte der Richter weiter. „Wer so etwas auf Facebook stellt und bestimmte Forderungen stellt, der droht damit auch, die Waffe in irgendeiner Weise einzusetzen.“

Facebook: Sturmgewehr-Post löst SEK-Einsatz aus

Nach dem ersten Post in dem sozialen Netzwerk Facebook war es zu einem SEK-Einsatz mit Hausdurchsuchung bei Klose gekommen. Eine Sturmgewehr-Nachbildung wurde eingezogen. Darauf reagierte dieser am 13. Juni 2018 mit einem zweiten Post: Mit einem weiteren Sturmgewehr-Nachbau und einer Clownsmaske, diesmal aber mit dem Hinweis, dass es sich nicht um eine echte, funktionsfähige Waffe handele.

Auch dies zog eine Durchsuchung durch die Polizei in Kloses Wohnhaus nach sich. In diesem Fall sprach ihn der Richter allerdings frei: Man müsse hier im Zweifel für den Angeklagten entscheiden. Ein Vorsatz, dass er damit wieder eine Straftat vortäuschen wolle, sei nicht nachzuweisen – unter anderem wegen des Hinweises, dass es das gezeigte Gewehr ein Nachbau sei.

Der Staatsanwalt hatte Klose in beiden Fällen als schuldig angesehen und eine Gesamtstrafe von 150 Tagessätzen von je zehn Euro gefordert.

Facebook: Sturmgewehr-Foto gepostet - Ist das noch Kunstfreiheit?

Klose, der sich vor Gericht selbst verteidigte, hatte sich auf die Kunstfreiheit berufen. Seine Kunst betreibe er dafür, um auf die Probleme mit Rechtsextremismus, den es auch in deutschen Behörden gebe, hinzuweisen und dagegen anzukämpfen.

+ Vor der Gerichtsverhandlung: Artur Klose (rechts) spricht mit Reportern. © Matthias Müller

Dass er nun für seine Facebook-Posts verurteilt werde, mache ihn fassungslos. „Ich wollte keine Straftat vortäuschen, wer will schon die Polizei bei sich zu Hause haben?“, fragte er in der fast dreistündigen Verhandlung.

Facebook: Sturmgewehr-Post - Vorwurf wegen Volksverhetzung eingestellt

Mit der Justiz geriet der 49-jährige Künstler aus dem nordhessischen Hombressen zuvor schon einmal in Konflikt. Dem Hofgeismarer Künstler wurde wegen seiner Internetseite unter der Adresse "kanacken-sind-untermenschen.de" Volksverhetzung vorgeworfen.

In der Anklageschrift ist davon die Rede, dass der Satz, Kanacken seien Untermenschen, die "in Deutschland lebenden Ausländer in ihrem Ehrgefühl verletzen und herabwürdigen" könnte. Dieses Verfahren wurde damals allerdings vorläufig eingestellt.