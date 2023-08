Fachwerkhaus bei Brand zerstört

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Fachwerkhaus ist in der Nacht zum Freitag in Trendelburg (Kreis Kassel) bei einem Brand völlig zerstört worden. Die Bewohner hielten sich nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Haus auf. Durch das Feuer und das Löschwasser wurde auch ein derzeit unbewohntes Nachbarhaus beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an dem abgebrannten Haus auf 200.

Trendelburg - 000 Euro und am Nachbarhaus auf 50.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. dpa