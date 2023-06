Fachwerkhaus bei Grillunfall in Brand geraten

Ein Fachwerkhaus in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) ist bei einem Grillunfall in Brand geraten. Ein 24-Jähriger soll am Montagabend einen Kohlegrill mit einem Brandbeschleuniger befeuert haben, worauf eine Stichflamme entstand, wie die Polizei in Hofheim am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Dabei geriet zunächst das Dach eines Holzunterstandes in Flammen, ehe sie auf Fassade und Dach des Gebäudes übergriffen, das derzeit als Asylunterkunft dient.

Kriftel - Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Den Angaben zufolge wurden auch angrenzende Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Es gab keine Verletzten. Die drei Bewohner der Unterkunft wurden anderweitig untergebracht. dpa