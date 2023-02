Fahnder decken Betrügereien mit Millionenschaden auf

Das Zoll Abzeichen auf der Uniform eines Beamten. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Die Schwarzarbeits-Fahnder des Hauptzollamts in Gießen haben im vergangenen Jahr Betrügereien mit einem Gesamtschaden von knapp 34 Millionen Euro aufgedeckt. Überprüft wurden über 2000 Firmen unter anderem im Bau-, Friseur-, Gaststätten- und Transportgewerbe in Nord-, Ost- und Mittelhessen, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Gießen - Knapp 4370 Strafverfahren wurden abgeschlossen und nahezu 1560 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, das waren jeweils etwas mehr als im Jahr zuvor. Als Folge wurden Geldstrafen und Bußgelder von insgesamt über 1,3 Millionen Euro sowie Freiheitsstrafen verhängt. dpa