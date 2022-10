Fahnder stellen Beute von gestohlenem Schoko-Laster sicher

Schokoladentafeln liegen aufeinandergestapelt auf einem Tisch. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Fahnder haben nach dem Diebstahl eines Schokoladen-Lasters in Südhessen den Tätern ihre Beute wieder abnehmen können. Die unbekannten Kriminellen stahlen nach Angaben der Polizei vom Mittwoch von einem Firmengelände in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) einen Sattelzug mit 32 Paletten Schokolade im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen und die Hinweise eines Zeugen zu der Tat in der Nacht zum Montag hätten schließlich zu einer Lagerhalle in Rödermark geführt.

Rödermark - Ein klares Indiz: Vor der Halle fanden die Beamten eine bereits leere Packung der Beute. Bei der Durchsuchung am Dienstag sei dann die Schokolade sichergestellt und dem Eigentümer zurückgegeben worden. Der Sattelzug stand wenige Straßen von der Halle entfernt. dpa