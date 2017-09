Fahndungsaufruf nach Babyknochenfund in Viernheim

Viernheim/Darmstadt - Nach dem Fund von sterblichen Überresten eines Säuglings in Viernheim bittet die Polizei nun um die Hilfe der Öffentlichkeit.

Wer war der Junge, dessen Knochen ein Pilzsammler am 9. September im Viernheimer Wald in einer Wickeltasche gefunden hatte und wie ist er gestorben? Vor diesen Fragen stehen Staatsanwaltschaft und Polizei und schließen ein Verbrechen nicht aus. Zur Klärung des Falls hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die Arbeitsgruppe (AG) "Kitz" eingerichtet. Mit einem Fahndungsaufruf wenden sich die Ermittler jetzt an die Öffentlichkeit und hoffen so, weitere wichtige Hinweise zur Identität des Säuglings oder seiner Mutter zu erlangen.

Nach dem Fund wurden umgehend umfangreiche rechtsmedizinische Untersuchungen veranlasst, deren erste Ergebnisse jetzt vorliegen. Fest steht, dass die Knochen von einem neugeborenen Jungen im Alter zwischen einer und drei Wochen stammen. Die sterblichen Überreste des Säuglings befanden sich in einer modernen schwarzen Wickeltasche. Wie lange der Junge schon tot ist und wie er zu Tode kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.

Zum Zeitpunkt des Todes war der kleine Junge mit einem auffällig gemusterten kurzärmeligen Body mit Kapuze bekleidet. Er konnte ebenfalls, wie auch zwei Trinkfläschchen, in der Wickeltasche gefunden werden. Die aufgefundenen Gegenstände, insbesondere in der Kombination zusammen, sind für die Ermittler wichtige Beweismittel, von denen sie sich erhoffen, weitere Hinweise zur Identität des Jungen oder auch seiner Mutter zu bekommen.

Bilder zum Fund der Babyknochen in Viernheim Zur Fotostrecke

Die schwarze Wickeltasche des Herstellers "Lässig" ist auf der Vorderseite mit dem Firmenlogo in Form eines Rehkitzes bestickt. Die zur Tasche gehörende Wickelauflage, eine kleine herausnehmbare Tasche sowie ein Isolierflaschenhalter befanden sich nicht in der aufgefundenen Tasche. Der kurzärmelige Body mit Kapuze ist in der Grundfarbe weiß mit blauen Aufdrucken, von Seehunden, Seesternen mit Gesicht und der Aufschrift "SPLASH". Ermittlungen zu den aufgefunden Babyfläschchen haben ergeben, dass diese ausschließlich über eine Drogeriemarktkette vertrieben werden und seit 2013 im Handel erhältlich sind.

Mit folgenden Fragen richten sich die Ermittler an die Öffentlichkeit: Wer hat einen Säugling mit dem abgebildeten Strampelanzug gesehen, insbesondere in Kombination mit der Wickeltasche und/oder den Fläschchen? Wer kann Hinweise zum Hersteller und zu Verkaufsstellen des Bodys geben? Wem ist im Bereich des Viernheimer Waldes eine Person mit der abgebildeten Wickeltasche aufgefallen? Wem ist eine werdende Mutter aufgefallen, zu der später das Kind fehlte?

Die AG "Kitz" hat unter der Rufnummer 06151/969-1111 rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet. Weiterhin hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro ausgesetzt, die zur Ermittlung und Ergreifung des oder der Täter führen.

Der kleine Junge wird auf Initiative des Bürgermeisters der Stadt Viernheim zeitnah auf dem Friedhof in Viernheim beerdigt und kann dort seine letzte Ruhe finden. Der Termin der Beerdigung steht noch nicht fest. (ch)