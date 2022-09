Fahranfänger rammt Sattelauflieger: drei Schwerverletzte

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Wagen an der Zufahrt zu einer Rastanlage an der Autobahn 5 in Südhessen gegen einen geparkten Sattelauflieger gefahren und dabei schwer verletzt worden. Auch seine beiden 21 und 22 Jahre alten Beifahrer hätten schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Um die Ursache des Unfalls am Mittwochmorgen bei Bensheim aufzuklären, wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Bensheim - Ein Rettungshubschrauber hatte zwei der Verletzten in eine Klinik geflogen, der dritte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehr als 10.000 Euro. dpa