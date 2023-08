Fahrer bei Unfall aus Auto geschleudert: Schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B8 in Sulzbach (Main-Taunus-Kreis) aus seinem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige war am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto fuhr demnach gegen eine Leitplanke, krachte gegen einen Baum und wurde wieder zurück auf die Straße gestoßen.

Sulzbach - Dabei wurde der Mann aus seinem Wagen auf die Straße geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. dpa