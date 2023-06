Fahrgast springt auf anfahrenden Zug

Ein verspäteter Fahrgast ist im Bahnhof Fulda auf einen anfahrenden Zug gesprungen. Der 39-Jährige sei unverletzt geblieben, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ein Zugbegleiter habe die Gefahr erkannt und die Notbremse betätigt. Der Mann war mit seiner Frau und seinen beiden Kindern unterwegs gewesen. Beim Halt in Fulda am Samstagnachmittag stieg er ohne sie aus dem Zug und verpasste den rechtzeitigen Wiedereinstieg.

Fulda - Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. dpa