Falsche US-Soldatin bringt Kreis-Gießener um viel Geld

Ein Mann aus dem Kreis Gießen verliebt sich in eine angebliche US-Soldatin. Doch bald wird er den Kontakt bereuen.

Gießen - Eine falsche US-Soldatin hat einen 44-Jährigen aus dem Landkreis Gießen um viel Geld gebracht. Das berichtet die Polizei. Demnach hatte der Mann die vermeintliche Angestellte der Streitkräfte im Frühjahr zunächst auf einer Internetplattform kennengelernt. Er verliebte sich offenbar in die Unbekannte.

Ihre Geschichte: Sie werde in Kürze von einem Auslandseinsatz zurückkommen und wolle den 44-Jährigen im Kreis Gießen besuchen. Damit die angebliche US-Soldatin ihr Gebäck im Voraus schicken konnte, überwies ihr der Mann 2000 Euro.

Falsche US-Soldatin: Mann aus Kreis Gießen hat zu spät Zweifel

Statt mit einer US-Soldatin hatte des der Kreis-Gießener mit Betrügern zu tun.

Doch dann kamen ihm Zweifel. Der Mann aus dem Landkreis Gießen bracht den Kontakt ab und erstattete Anzeige. Es stellte sich dann nach Angaben der Polizei heraus, dass er es mit einer Kriminellen zu tun hatte.

Die Beamten raten in diesem Zusammenhang: „Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind.“ Der Kontakt solle im Fall der Fälle abgebrochen und blockiert werden. Hartnäckige Forderungen von Betrügern sollten ignoriert werden. Die Polizei in Gießen meint: „Sichern Sie den gesamten Schriftverkehr mit den Betrügern und heben Sie sämtliche Überweisungsbelege etc. auf.“ Anschließend ist das Erstatten einer Strafanzeige der nächste Schritt. (fd)

Derweil bekommen aktuell wieder viele Menschen im Kreis Gießen vermeintliche Anrufe von Europol. Auch dahinter steckt eine Betrugsmasche.

