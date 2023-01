Falscher Polizist nimmt Jugendlichem Geld ab

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbildarchiv

Ein falscher Polizist hat bei einer vorgetäuschten Personenkontrolle einem Jugendlichen Geld abgenommen. Der bislang unbekannte Mann habe am Dienstagabend in Kassel von dem 16-Jährigen zunächst dessen Personalausweis verlangt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als der Jugendliche angab, keine Papiere dazu zu haben, forderte der angebliche Zivilpolizist Geld und bekam einen Fünf-Euro-Schein.

Kassel - Anschließend flüchtete er, von ihm fehlte zunächst jede Spur. dpa