Familie aus dem Taunus in Schleswig-Holstein schwer verletzt

Neu-Duvenstedt/Bad Homburg - Eine fünfköpfige Familie aus dem Taunus ist bei einem Autounfall in Schleswig-Holstein schwer verletzt worden.

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin hatte wegen starker Windböen am Samstag auf der Bundesstraße 203 bei Neu-Duvenstedt (Kreis Rendburg-Eckernförde) die Kontrolle über ihren Kleinbus verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau geriet mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte mit dem Auto der Familie aus dem Hochtaunuskreis zusammen. Die Unfallverursacherin und ihre 23-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Familienmitglieder im Alter von 10 bis 44 Jahren kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 44-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Die B203 wurde für einige Stunden voll gesperrt. (dpa)

