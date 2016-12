42-Jähriger soll Vater umgebracht haben

Familiendrama in Reinheim

Reinheim - Nach dem gewaltsamen Tod eines 80-Jährigen in Südhessen ist der Sohn des Mannes unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden.

Der 42-Jährige soll in einem Mehrfamilienhaus in Reinheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) am frühen Sonntagmorgen Familienangehörige bedroht haben, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizei gegen 5.30 Uhr anrückte, fanden die Beamten die Leiche des 80-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung. Der 42-Jährige wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. (dpa)

