FDP-Chef-Lindner bei Bundeskongress der Jungen Liberalen

Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister. © Oliver Berg/dpa

FDP-Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner wird an diesem Samstag (14.00 Uhr) beim 65. Bundeskongress der Jungen Liberalen erwartet. Die FDP-Jugendorganisation tagt noch bis Sonntag im Kongress Palais in Kassel. Angekündigt sind eine Rede Lindners sowie eine Aussprache.

Kassel - An dem dreitägigen Treffen der „JuLis“ in der nordhessischen Stadt nehmen einem Pressesprecher zufolge rund 800 Junge Liberale teil, darunter 200 stimmberechtigte Delegierte der 16 Landesverbände. Bundesweit zählt die FDP-Jugendorganisation rund 16 000 Mitglieder. Neben der Rede Lindners steht am Samstag unter anderem die Beratung des Leitantrags „FDP 2025“ auf der Tagesordnung, der sich mit jungliberalen Ideen für die Zukunft der Freien Demokraten befasst. dpa