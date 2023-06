FDP-Politiker tritt zurück: Vorwürfe gegen Björn Sänger wegen Aktivität auf Datingportal

Von: Sebastian Schaffner, Matthias Lohr

Teilen

Nach Berichten mehrerer Medien ist der nordhessische FDP-Politiker Björn Sänger von allen seinen Ämtern zurückgetreten. (Symbolbild) © Nicolas Armer

Der nordhessische FDP-Politiker Björn Sänger ist von allen seinen Ämtern zurückgetreten. Hintergrund ist offenbar eine Recherche über die Datingplattform „MySugardaddy“.

Kassel – Der nordhessische FDP-Politiker Björn Sänger ist von allen seinen Ämtern zurückgetreten – als Partei-Vorsitzender im Landkreis Kassel und als Kreistagsabgeordneter. Dies teilte der hessische Landesverband mit. Sänger saß von 2009 bis 2013 für die FDP im Bundestag.

Hintergrund ist womöglich eine Recherche des SWR über die Datingplattform „MySugardaddy“ mit dem Titel „Sex mit Teens“. Laut des Beitrags soll der 48-Jährige in einem Chat mit einer Reporterin, die verdeckt recherchierte und sich als 17-Jährige ausgab, gesagt haben, dass er über die Plattform eine 14-Jährige zum Sex getroffen habe. Die „Bild“-Zeitung berichtete daraufhin als erste mit Verweis auf den Kommunalpolitiker aus Nordhessen.

Gerüchte um Aktivität auf Datingplattformen: FDP-Politiker tritt zurück

Hinweise, dass Sänger der Politiker ist, der in der Reportage zu sehen ist, kursieren in der FDP seit vergangener Woche. Nach HNA-Informationen soll Sänger in einer Sitzung des Kreisverbands vorige Woche zugegeben haben, dass er der Mann aus der Doku sei. Zugleich soll er gesagt haben, das sei seine Privatangelegenheit.

Über Plattformen wie „MySugardaddy“ entsteht der Kontakt von älteren Männern, sogenannten „Sugardaddys“ zu jungen Frauen, den „Sugarbabes“. Die Männer bezahlen die jungen Frauen für Zweisamkeit und Sex, im Gegenzug wird meist auch ein Luxusleben versprochen.

Björn Sänger war von 2006 bis Mai 2018 Kreisvorsitzender der FDP im Landkreis Kassel. Bei der Kommunalwahl 2021 im Kreis Kassel war er der Landratskandidat der Freien Demokraten und erreichte 9,1 Prozent der Stimmen.

Staatsanwaltschaft bestätigt Hausdurchsuchung

Die Staatsanwaltschaft Kassel bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass sie Ermittlungen gegen einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten führt. Es bestehe der Anfangsverdacht des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. Am Montag hatten Einsatzkräfte des Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Nordhessen in Stadt und Kreis Kassel Wohn- und Geschäftsräume des Beschuldigten durchsucht. Die Ermittler stellten dabei das Handy und zahlreiche Datenträger sicher, so die Staatsanwaltschaft.

Die Strafanzeige sei demnach „aus dem Lager eines kommunalpolitischen Kreisverbandes“ gekommen, dem der Beschuldigte angehörte. Die Kreis-FDP ließ eine Anfrage unserer Zeitung vorerst unbeantwortet.

FDP-Landesgeschäftsführer Konstantin Heck teilt mit, dass der Landesverband „den Sachverhalt von Anfang an sehr ernst genommen“ habe. Aufgrund der Berichterstattung gehe er davon aus, „dass die Strafverfolgungsbehörden die Sache nicht zuletzt von Amts wegen verfolgen werden und unser Rechtsstaat entschieden handeln wird.“ Für die Hessen-FDP sei klar, „dass derlei Handlungen in fundamentalem Gegensatz zu unserem liberalen Wertekanon stehen“. Heck: „Für Personen, die sich des sexuellen Missbrauchs schuldig machen, gibt es bei den Freien Demokraten entsprechend keinen Platz. Gegenüber dem Landesverband habe Sänger seinen Rücktritt von allen Parteiämtern erklärt. Das gelte auch für seine Mandate und öffentlichen Ämter.

Nölke spricht von Parteiausschlussverfahren

Der FDP-Vorsitzende in Kassel-Stadt, Matthias Nölke, zeigte sich gegenüber der HNA schockiert: „Falls die Vorwürfe stimmen sollten, wäre das unfassbar. Der Fall hat eine Tragweite für die gesamte FDP.“ Das Wohl von Kindern und Jugendlichen sei eines der höchsten und wichtigsten Güter unserer Gesellschaft. Sollten sich die Vorwürfe, betätigen, wäre eine Mitgliedschaft in der FDP nicht weiter tragbar. Dann erwartet Nölke „vom Landesvorstand die notwendigen Schritte für ein Parteiausschlussverfahren“. (Matthias Lohr, Sebastian Schaffner)