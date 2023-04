FDP schlägt Sondersitzung des Bundestags in Paulskirche vor

Angesichts des 175. Jubiläums der ersten deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche schlägt die hessische FDP dort eine Sondersitzung des Bundestags vor. Sie macht nach Mitteilung vom Donnerstag den Jubiläumstag am 18. Mai mit einem Antrag zum Thema beim FDP-Bundesparteitag, der von diesem Freitag bis Sonntag in Berlin stattfindet.

Wiesbaden/Berlin - Die parlamentarische Sondersitzung in der Paulskirche in Frankfurt solle bis zum 28. März 2024 stattfinden.

Die hessischen Liberalen schlagen zudem einen nationalen Gedenktag in Erinnerung an die Deutsche Revolution von 1848/49 vor. Dafür biete sich jeweils der Jahrestag 18. Mai an. Denkbar sei von 2024 an auch stets der 28. März: An diesem Tag wurde im Jahr 1849 in der Paulskirche die erste gesamtdeutsche demokratische Verfassung verkündet. Sie wurde zwar nie wirksam, legte aber die Grundlage für spätere deutsche Verfassungen.

Die hessische FDP kann sich laut einer Sprecherin gut ein positives Echo auf ihren Vorstoß beim Bundesparteitag vorstellen. Die Frankfurter Paulskirche gilt als Wiege der deutschen Demokratie. Der 175. Jahrestag der ersten Nationalversammlung soll hier mit einem Fest vom 18. bis 21. Mai gefeiert werden. dpa