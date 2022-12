FDP stellt Kandidaten für Landtagswahl 2023 auf

Die hessische FDP will an diesem Samstag in Wetzlar die Weichen für die Landtagswahl im nächsten Jahr stellen. Die Liberalen treffen sich (ab 10.30 Uhr) zu einem Landesparteitag und einer Landesvertreterversammlung, um die Landesliste der Kandidatinnen und Kandidaten für die hessische Wahl im Herbst nächsten Jahres aufzustellen. Der designierte Spitzenkandidat der FDP, Stefan Naas, will auf dem Parteitag zudem den Leitantrag „Machen wir’s für Hessen“ einbringen.

Wetzlar - Damit will sich die Partei für eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Hessen einsetzen. dpa