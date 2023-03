Fehler bei OB-Stichwahl in Kassel: Ergebnis noch knapper

Bei der Stichwahl von Sven Schoeller (Grüne) zum Kasseler Oberbürgermeister ist es am Sonntag nach Angaben der Stadt zu einer Panne gekommen. Dabei habe es insbesondere in einem Wahlbezirk einen mehrere hundert Stimmen umfassenden Eingabefehler gegeben, erklärte Wahlleiterin Anja Morell am Montag. Nach dem neuen vorläufigen Ergebnis hat der Grünenpolitiker 399 Stimmen weniger - und damit eine noch knappere Mehrheit.

Kassel - Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Am Sonntagabend hatte Schoeller mit 24 551 Stimmen ein Ergebnis von 51,21 Prozent erreicht. Er erhielt damit knapp die erforderliche Mehrheit. Der Jurist war ohne Gegenkandidat angetreten, nachdem sich der amtierende Oberbürgermeister Christian Geselle (unabhängig) von der Stichwahl zurückgezogen hatte. Doch am Wahlabend sei es zu einem Eingabefehler gekommen und ein Sicherheitssystem der Software habe nicht funktioniert, teilte Morell mit.

Nach dem neuen vorläufigen Ergebnis hat Schoeller noch 24 152 Stimmen und damit 50,38 Prozent. Die Zahl der Gegenstimmen liegt bei 23 792 und damit 49,62 Prozent. Laut der Wahlleiterin werden dem Wahlausschuss der Stadt nun die neuen Ergebnisse vorgelegt. Dieser werde am Mittwoch das endgültige Wahlergebnis feststellen. dpa