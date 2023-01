Urlaub verlängern: So können Sie die Feiertage in Hessen 2023 nutzen

Von: Karolin Schäfer

Im neuen Jahr 2023 fallen die meisten Feiertage in Hessen auf einen Werktag. Das kann nicht nur verlängerte Wochenenden, sondern auch mehr Urlaub bedeuten.

Frankfurt – Wer gerne seinen Urlaub um die bevorstehenden Feiertage plant, sollte jetzt seinen Kalender herausholen und einen Blick auf die Brückentage werfen. In den vergangenen zwei Jahren überschnitten sich die meisten Feiertage mit dem Wochenende. Damit ist 2023 Schluss.

Insgesamt zehn Feiertage gibt es in Hessen, neun davon entfallen auf Werktage. Das bedeutet, wer die Brückentage sinnvoll nutzt und berufsbedingt an Feiertagen nicht arbeiten muss, kann seinen Urlaub 2023 ausdehnen. Im Überblick, was Sie wissen müssen.

Wer seine Urlaubstage clever nutzt, kann mehr aus seinen freien Tagen herausholen. © Vitaly Timkiv/imago

Brückentage 2023 in Hessen: So können Sie ihren Urlaub ausdehnen

Da der Jahreswechsel und somit Neujahr bereits vorbei ist, geht es mit Ostern los. Rund um die Feiertage, die mitten in den Osterferien liegen, gibt es von Karfreitag am 07. April bis Ostermontag am 10. April ein langes Wochenende. Zwar wird in beliebten Reiseregionen um Ostern viel Betrieb erwartet, dafür sind die Ferien ist Hessen vom 03. bis zum 22. April diesmal eine Woche länger als sonst. Auch der muslimische Fastenmonat Ramadan (22. März bis 20. April) liegt zum Großteil in den Ferien, ebenso wie das jüdische Pessachfest vom 5. bis 13. April.

Feiertage in Hessen 2023 Neujahr 01. Januar (Sonntag) Karfreitag 07. April (Freitag) Ostermontag 10. April (Montag) Tag der Arbeit 01. Mai (Montag) Christi Himmelfahrt 18. Mai (Donnerstag) Pfingstmontag 29. Mai (Montag) Fronleichnam 08. Juni (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit 03. Oktober (Dienstag) Weihnachten 25. Dezember (Montag) 2. Weihnachtstag 26. Dezember (Dienstag)

Auch der Erste Mai, Tag der Arbeit, fällt auf einen Wochentag. Damit haben Arbeitnehmende auch hier mit einem verlängerten Wochenende die Möglichkeit für einen Kurztrip. Mit Christi Himmelfahrt am 18. Mai (Donnerstag), dem Pfingstwochenende sowie Fronleichnam am 08. Juni (Donnerstag) gibt es weitere Gelegenheiten für kleine Urlaube über die Brückenwochenenden.

Urlaubsplanung 2023: So nutzen Sie die Feiertage in Hessen

Wer eine größere Reise rund um die Feiertage planen möchte, kann einiges aus seinen Urlaubstage herausholen. In vielen Fällen darf man hier nur nicht auf die Schulferien angewiesen sein. Mit 28 Urlaubstagen kann man seine freien Tage nahezu verdoppelt, rechnet Urlaubsguru vor:

16 Tage frei mit 8 Urlaubstagen über Ostern (01. bis 16. April)

(01. bis 16. April) 9 Tage frei mit 4 Urlaubstagen über Tag der Arbeit (29. April bis 07. Mai)

(29. April bis 07. Mai) 18 Tage frei mit 10 Urlaubstagen über Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag (18. Mai bis 04. Juni)

(18. Mai bis 04. Juni) 6 Tage frei mit 3 Urlaubstagen über Tag der Deutschen Einheit (03. bis 08. Oktober)

(03. bis 08. Oktober) 10 Tage frei mit 3 Urlaubstagen über Weihnachten und Silvester (23. Dezember bis 01. Januar)

Urlaubsplanung 2023: Wie Sie die Feiertage und Brückentage in Hessen nutzen

Da der Tag der Deutschen Einheit am 03. Oktober auf einen Dienstag fällt, bietet sich hier die Gelegenheit – mit einem Brückentag – für einen kleine Auszeit. Im Herbst ist für Eltern mit Schulkindern dann nur noch ein kleiner Urlaub möglich. Aufgrund der späten Sommerferien gibt es hier vom 23. bis zum 28. Oktober eine Woche frei.

Auch die Weihnachtstage entfallen diesmal auf Werktage. Zwar fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag und die letzten Einkäufe für Heiligabend müssen schon am Tag zuvor erledigt werden. Das entschädigen dafür aber der 25. Dezember (Montag) und 26. Dezember (Dienstag). In jedem Fall sollte man früh mit der Urlaubsplanung anfangen. Denn: Die Brückentage rund um die Feiertage sind sehr beliebt. (kas)

Arbeiten, wenn andere feiern - einige Berufsgruppen können nicht an Feiertagen freimachen.