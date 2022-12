Fenster der Gefängnisse gegen illegale Drohnen geschützt

Eine Drohne fliegt bei Sonnenuntergang über eine Wiese. © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Die Fenster der hessischen Gefängnisse sind mit einer Zusatzvergitterung gegen illegale Drohnen geschützt. Diese über dem normalen Gitter angebrachte Feinvergitterung soll verhindern, dass durch eine an das Haftraumfenster gesteuerte Drohne unerlaubt Gegenstände an Gefangene übergeben werden können, teilte das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.

Wiesbaden - Illegale Flügen über den hessischen Justizvollzugsanstalten sein in den vergangenen Jahren nicht registriert worden. Der bislang letzte Fall ereignete sich nach Angaben des Justizministeriums im Jahr 2018. Dabei war bei der nächtlichen Hofkontrolle im Werkbereich einer JVA eine auf dem Boden liegende Drohne mit drei Mini-Mobilfunktelefonen nebst SIM-Karten, einem Ladekabel sowie einem USB-Stick sichergestellt worden. dpa