Fernfahrerstreik an der A5 geht weiter: Bisher 120 Fahrer

Der neue Streik von Lastwagenfahrern aus Osteuropa geht weiter. Auf der Raststätte Gräfenhausen an der Autobahn 5 bei Darmstadt stehen inzwischen rund 120 Fahrer mit ihren Lastern, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochmorgen sagte. Der erneute Ausstand hatte am vergangenen Freitag begonnen.

Gräfenhausen - Hintergrund für den Streik sind Lohnforderungen der unter anderem aus Georgien, Usbekistan und Tadschikistan stammenden Fahrer an ihre polnische Spedition. In Gräfenhausen hatten bereits im April rund 60 Fahrer desselben Unternehmens wochenlang gestreikt, um Lohnzahlungen durchzusetzen. Ihre Aktion hatte auch generell die Aufmerksamkeit auf die Situation ausländischer Fernfahrer gerichtet. dpa