Geisterfahrer auf der A5: Polizei sucht Zeugen nach Zwischenfall bei Fernwald

Von: Florian Dörr, Erik Scharf

Ein Geisterfahrer sorgt auf der A5 bei Fernwald für gefährliche Momente. Als die Polizei ihn stoppt, wird der Grund für seine Irrfahrt schnell klar.

Update vom Montag, 6. Februar, 12.41 Uhr: Schock für zahlreiche Autofahrer am frühen Sonntagmorgen (5. Januar) gegen 4.40 Uhr auf der A5 bei Fernwald. Sie mussten, sofern sie in Richtung Kassel unterwegs waren, aufgrund eines entgegenkommenden Falschfahrers nach rechts auf den Standstreifen fahren.

Mehrere von ihnen blendeten mehrfach auf, um den Fahrer des grauen Subaru zu warnen.

An der Ausfahrt Fernwald wendete der 47-jährige Fahrer auf der Fahrbahn und fuhr dann in Richtung Kassel weiter. Wenig später konnte ihn eine Streife an der A5-Ausfahrt Reiskirchen stoppen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmern, die auf der Autobahn 5 ausweichen oder nach rechts auf den Standstreifen fahren mussten. Hinweise erbittet die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-0.

Geisterfahrer auf der A5: Mann fährt bei Fernwald in die falsche Richtung

Erstmeldung vom Sonntag, 5. Februar, 15.06 Uhr: Ein Geisterfahrer hat am Sonntagmorgen (5. Februar) die A5 im Kreis Gießen in Atem gehalten. Wie die Polizei berichtet, sorgte der Autofahrer zwischen Fernwald und Reiskirchen für gefährliche Momente.

Gegen 4.40 Uhr meldeten nach Angaben der Polizei mehrere Autofahrer auf der A5 den Mann aus Daaden (Rheinland-Pfalz). Als dieser bemerkte, dass er in die falsche Richtung fuhr, wendete er. Kurz vor Reiskirchen stoppten ihn dann Streifen der Polizei.

Ein Geisterfahrer sorgt auf der A5 bei Fernwald für Angst und Schrecken. (Symbolfoto) © Manngold/Imago

Der vermeintliche Grund für das Auffahren entgegen der Fahrtrichtung wurde schnell ermittelt, wie die Polizei berichtet. Der 47-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Eine Angehörige holte den Fahrer und seinen ebenfalls stark alkoholisierten Beifahrer bei der Autobahnpolizei in Butzbach ab. (esa)

