Vergrößerung bei Ferrero in Hessen: Lieber „Mon Cheri“ als sauberes Wasser?

Von: Maibrit Schültken

Die Ferrero OHG plant eine Betriebsgeländevergrößerung in Stadtallendorf. Dabei soll temporär einer der Brunnen stillgelegt werden, die die Sauberkeit des Grundwassers sicherstellen. Parents for Future kritisieren das Bauvorhaben.

Frankfurt – Auf sechs Hektar Fläche in Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf möchte die Ferrero OHG eine neue Produktionsstätte eröffnen. Ohne diese müsse die Herstellung von „Mon Cheri“ am Standort eingestellt werden, gab das Unternehmen bekannt. Parents for Future warnt vor den immensen Folgen für die Umwelt, vor allem die Sauberkeit des Grundwassers sei gefährdet.

Laut dem hessischen Stadtanzeiger plane das Unternehmen die Rodung von insgesamt drei Hektar Wald sowie die Versetzung eines Brunnens im Boden, der das Grundwasser von Schadstoffen freihalten soll. Während des Zweiten Weltkrieges wurde auf dem Gelände hochgiftiges TNT produziert, was noch heute zu erheblicher Kontaminierung des Grundwassers führt – jedes Jahr würden etwa 100 Kilogramm Sprengstoffe herausgefiltert. Verschiedene Brunnen im Boden sollen diese Verschmutzung minimieren.

Der Bau von Ferrero in Stadtallendorf beeinträchtigt das Grundwasser

Parents for Future kritisiert das Unternehmen für ihr Vorhaben, drei Meter Erde auf dem Gelände abzutragen. Dies zerstöre eine wichtige Boden-Schutzschicht über dem Grundwasser irreversibel, wodurch Schadstoffe aus Fundamenten dieses weiter verunreinigen können.

Die Sauberkeit des Grundwassers könnte gefährdet werden. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Das Regierungspräsidium Gießen hat dem Antrag der Ferrero OHG noch nicht final zugestimmt, allerdings bereits vorzeitig die Genehmigung zur Rodung erteilt – eine solche Beschleunigung des Arbeitsprozesses findet nur statt, wenn ein endgültiger Entschluss zugunsten des Unternehmens wahrscheinlich ist.

Die Ferrero OHG sieht ihre Baupläne und den Standort nicht kritisch. Zur Tieferlegung eines Brunnens beabsichtigen sie die kurzfristige Abschaltung. Für einen Zeitraum von maximal 100 Tagen sei dies vollkommen unproblematisch, gibt das Unternehmen an. Parents for Future bestehen dagegen auf die Notwendigkeit eines permanenten Betriebs, damit die Schadstofffreiheit garantiert werden kann und beziehen sich auf Erkenntnisse eines hydrogeologischen Fachgutachtens.

Parents for Future warnen vor Erpressung der Ferrero OHG

Ferrero argumentiert den Antrag auf Baugenehmigung mit der Tatsache, dass eine ausbleibende Betriebsgeländeerweiterung ein Ende der „Mon Cheri“ Produktion in Stadtallendorf und damit den Verlust von Arbeitsplätzen bedeute. Katharina Lipinski von Parents for Future mahnt diese Formulierung kritisch an und warnt vor Erpressung durch den Konzern.

Die Mon Cheri Produktion in Stadtallendorf könnte eingestellt werden © IMAGO/Manfred Segerer

Die Anwesenheit des Ferrero-Konzerns habe große Bedeutung für den Wirtschaftsstandorts Stadtallendorf, weshalb sich das Regierungspräsidium Gießen auch für eine schnellstmögliche Prüfung sowie Genehmigung des Antrags einsetzt. Der Konzern bringe Stadtallendorf nämlich auch eine hohe Investitionssumme „zur Fortentwicklung des Produktionsstandortes“. Im fast ausgeschlossenen Fall, dass die Baugenehmigung nicht folgt, müsste Ferrero die gerodete Fläche wieder aufforsten – dies würde wohl etwa 2 Millionen Euro kosten. (Maibrit Schültken)