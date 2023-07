Festival darf stattfinden: Gericht gibt Veranstalter recht

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Schlappe für die Stadt Gießen - ihr Verbot des am kommenden Wochenende geplanten Eritrea-Festivals wurde vom Gießener Verwaltungsgericht gekippt. Um für Sicherheit in der Stadt zu sorgen, sollen hunderte Polizisten im Einsatz sein.

Gießen - Das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen darf nach einer Gerichtsentscheidung entgegen einem städtischen Verbot stattfinden. Am Mittwoch gab das Verwaltungsgericht Gießen mit zwei Beschlüssen Eilanträgen gegen das Verbot statt, wie das Gericht mitteilte. Das vom Gießener Ordnungsamt erlassene Verbot der Veranstaltung hatte sich sowohl auf Gaststätten- als auch auf Polizeirecht gestützt. Die zuständigen Kammern des Verwaltungsgerichts stuften die Entscheidung der Stadt jedoch als rechtswidrig ein.

Für eine gaststättenrechtliche Unzuverlässigkeit des Zentralrates der Eritreer in Deutschland als Veranstalter des Festivals hätten zum Zeitpunkt der städtischen Entscheidung „keine ausreichenden Anhaltspunkte“ vorgelegen, befand das Gericht. Vor allem habe der Veranstalter bereits am 12. Juni ein Sicherheitskonzept vorgelegt, das von der Stadt am 26. Juni erstmals beanstandet worden sei. Zudem gehe die „befürchtete Gefahrenlage“ nicht von dem Veranstalter aus, die möglichen Ausschreitungen lägen nicht in seinem Einflussbereich. Die Stadt Gießen habe zudem die Möglichkeit, Maßnahmen „unterhalb der Schwelle des Veranstaltungsverbotes“ zu treffen, um Sicherheitslücken zu begegnen.

Das Festival war auch mit Blick auf gewaltsame Proteste bei der Vorgänger-Veranstaltung im vorigen Sommer vom Gießener Ordnungsamt verboten worden. Aus Sicht der Behörde genügte das Sicherheitskonzept nicht, um drohende Gefahren insbesondere für die Festival-Besucher, aber auch für die Allgemeinheit abzuwenden. Beim Polizeipräsidium Mittelhessen bereitet man sich für eine mögliche „Großlage“ vor. Neben dem Festival sind für Freitag und Samstag auch Demonstrationen angemeldet, zu denen nach Angaben eines Polizeisprechers jeweils rund 300 Teilnehmer erwartet werden. Unabhängig davon gebe es Hinweise, dass Personen „zu Gewalttaten nach Gießen kommen wollen“. Die Polizei bereite sich darauf mit einem „Maßnahmenbündel“ vor, sagte der Sprecher. So werden mehrere hundert Beamte aus Hessen, angrenzenden Bundesländern und von der Bundespolizei im Einsatz sein. Per Verordnung von Landrätin Anita Schneider (SPD) wird zudem für die Zeit vom 6. bis 9. Juli eine temporäre Waffenverbotszone in Teilen der Stadt eingerichtet.

Im August 2022 hatten etwa 100 Menschen Helfer sowie Besucher der damaligen Veranstaltung angegriffen, 26 von ihnen wurden verletzt, auch sieben Polizisten trugen leichte Verletzungen davon. Kritiker des Festivals hatten eine problematische Nähe zur Regierung Eritreas gesehen. Auch bei der Polizei heißt es, die Veranstaltung gelte als regierungsnah, während die potenziellen Störer den Regimegegnern zugerechnet würden. dpa