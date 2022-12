Festnahme nach mutmaßlicher Brandstiftung

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Metallcontainer in Oberursel (Hochtaunuskreis) hat die Polizei einen 45-Jährigen festgenommen. Der Mann ohne Wohnsitz steht im Verdacht, den als Gartenschuppen genutzten Container angezündet zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Alle Gegenstände im Schuppen verbrannten, verletzt wurde aber niemand.

Oberursel - Anwohner hatten am Sonntag die Flammen gemeldet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Der Verdächtige soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. dpa