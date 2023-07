Festnahme wegen illegalen Drogenhandels

In Groß-Bierberau ist ein 30 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels festgenommen worden. Die Polizei hatte bei dem Mann am vergangenen Freitag im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens rund 100 Gramm Marihuana, Kokain und Haschisch beschlagnahmt und etwa tausend Euro Bargeld sichergestellt, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Groß-Bieberau - Zudem seien bei einer Wohnungsdurchsuchung rund ein Kilo Haschisch, etwa 100 Gramm Marihuana und circa 370 Gramm Kokain, mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Mobiltelefone und andere Utensilien gefunden worden, die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen.

Der Verdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seit vergangenen Samstag in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann war der Polizei als mutmaßlicher Drogen-Dealer wegen weiterer Taten bereits bekannt. dpa