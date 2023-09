Feuer bei Gebrauchtwagenhändler

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Durch eine mutmaßliche Brandstiftung ist bei einem Gebrauchtwagenhändler in Kassel ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Zwei Wagen auf dem Außengelände standen in der Nacht zum Mittwoch in Vollbrand - die Flammen breiteten sich auf insgesamt fünf Autos aus, wie die Polizei in Kassel am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen spreche alles für Brandstiftung.

Kassel - Zeugen beobachteten demnach drei Männer, die vom Tatort geflohen seien. Die Polizei suchte nach den möglichen Tätern. dpa