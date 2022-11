Feuer in Asylunterkunft: Polizei vermutet Brandstiftung

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einer Asylbewerberunterkunft in Hochheim im Main-Taunus-Kreis hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. Fünf Bewohner mussten der Polizei zufolge untersucht werden, weil der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand. 172 Menschen sind laut einer Sprecherin in der Unterkunft gemeldet. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Es sei ein Sofa, das auf einem Flur des mehrstöckigen Gebäudes stand, in Brand geraten.

Hocheim - Das Feuer konnte gelöscht werden. Acht Wohneinheiten seien durch die entstandenen Schäden nicht mehr bewohnbar, hieß es. 20 Bewohnerinnen und Bewohner mussten deswegen in eine andere Unterkunft gebracht werden. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. dpa