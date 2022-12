Feuer in Hochhaus-Tiefgarage verursacht 20.000 Euro Schaden

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Feuer hat in der Tiefgarage eines Hochhauses in Kassel einen Schaden von rund 20 000 Euro verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach entstand der Brand am Mittwochabend in einer der Garagenabteile. Dort hatte ein Mann mit einer Gasflasche hantiert. Die von ihm als Hobbywerkstatt genutzte Garage brannte komplett aus.

Kassel - Er alarmierte selbst die Feuerwehr. dpa